В сети показали, как выглядят все химические элементы периодической таблицы в прозрачных кубах

Материалы поместили в прозрачные кубы, на которых написано название элемента, его обозначение и порядковый номер, а также атомная масса.

Энтузиаст собрал у себя дома полную периодическую таблицу из самых настоящих химических элементов, включая редкие и радиоактивные.

Об этом сообщает UAportal.

Видеоролик, на котором показано, как выглядит невероятная коллекция реальных химических элементов, опубликовали LADbible. В комментариях многие пользователи оценили этот сборник и шутят по поводу того, что сказать полиции, если кубик с ураном случайно разобьется.

«На видео, показана коллекция, которую хотел бы себе, наверное, каждый химик и не только. Парень показал свою периодическую таблицу, в которой химические элементы не просто описаны, а представлены в их физическом виде. Материалы поместили в прозрачные кубы, на которых написано название элемента, его обозначение и порядковый номер, а также атомная масса», — пишет издание.

Как отмечается, все элементы в таблице подлинные, а кроме того, на видео показали еще и свойства некоторых из них.

Как сообщал Курсор, исследователи из Университета Монреаля в Канаде использовали нуклеиновую кислоту дезоксирибозы — или ДНК, строительные блоки нашего генетического материала — для создания самой маленькой в ​​мире антенны. Она предназначена для отслеживания движения белков внутри клетки.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что израильская биотехнологическая компания совершила прорыв в лечении травм спинного мозга. Компания успешно использовала человеческие имплантаты для замены поврежденного спинного мозга живой свиньи, тем самым имитируя предполагаемую хирургическую операцию на людях.