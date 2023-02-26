Что ждет собак в случае исчезновения человечества – интересное исследование

Эксперты полагают, что главной проблемой домашних любимцев могут быть не психологические проблемы, а нечто иное.

В рамках нового исследования специалисты из Университета штата Колорадо предположили, как бы повлияло на существование домашних питомцев исчезновение людей с планеты.

Об этом сообщает Live Science.

По мнению исследователя Джессики Пирс, собаки смогут спокойно существовать в мире, даже если их хозяева исчезнут. Она акцентирует внимание на том, что каждый пес – родственник волков, то есть берет свое начало от этих хищников, и сохранил часть навыков и характерное поведение этих животных.

«Это значит, что собаки знают, как охотиться и как добыть себе еду. Я думаю без людей они не пропадут», – добавила она.

Эксперты считают, что если человечество исчезнет в результате какой-либо масштабной катастрофы, то собакам предстоит пройти путь назад к тому моменту, когда их впервые приручили, а потому они начнут жить, как обычные дикие животные.

Однако это касается не всех пород собак. В частности, с большой долей вероятности вымрут собаки с плоской мордой (к примеру, мопсы и бульдоги) и другие подобные породы домашних любимцев.

Существование таких собак сопровождается с огромными проблемами со здоровьем, которые им попросту помешают стать хорошими охотниками. Аналогичным образом это касается псов, имеющих короткие хвосты, которые помешают им взаимодействовать с дикими животными.

Дело в том, что хвост помогает собакам посылать четкие сигналы окружающим о своих эмоциях. Собака с коротким хвостом не сможет этого нормально сделать, что нарушит правильную коммуникацию с другими видами и, в итоге, такие породы будут жертвами приступов и постепенного вымирания.

Любопытно, что домашних любимцев вряд ли ждет депрессия в случае исчезновения людей, потому что они смогут делать все, чего душа пожелает. По мнению Фридерики Рендж из Венского университета ветеринарной медицины, главная проблема для бывших домашних собак в подобной ситуации – поиск еды.

Ранее ученые показали, как собаки реагируют на вой диких волков.

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