Королевский пчеловод рассказал, как «объявил» пчелам Елизаветы II о ее смерти

Согласно суеверию, если пчелам не сообщать о том, что у них появился новый хозяин, они перестанут производить мед, покинут улей или умрут.

О смерти британской королевы Елизаветы II было «объявлено» пчелам, содержащимся в Букингемском дворце, в пятницу в соответствии с многовековой традицией, сообщает The Daily Mail.

Королевский пчеловод Джон Чаппл, 79 лет, надел черные ленты на ульи, в которых живут десятки тысяч пчел. Затем он прочитал «молитву», дав пчелам понять, что их старая хозяйка умерла и что отныне их новым хозяином будет король Чарльз III, и приказав им быть ему верными.

EXCLUSIVE: Royal beekeeper has informed the Queen's bees that the Queen has died https://t.co/uS5fCVH0Uz — Daily Mail Online (@MailOnline) September 10, 2022

Согласно порталу, традиция уходит корнями в суеверие, согласно которому, если пчелам не сообщать о том, что у них появился новый владелец, они перестанут производить мед, покинут улей или умрут.

Чаппл на пенсии, но он сказал MailOnline, что занимается королевскими пчелами в качестве хобби.

Ранее Курсор писал, что еврейские организации почтили память королевы Елизаветы II.

Также мы сообщали, израильские лидеры выразили соболезнования по случаю смерти Елизаветы II.

Напомним, что президент Ицхак Герцог будет представлять Израиль на похоронах королевы Елизаветы II в Лондоне 19 сентября.