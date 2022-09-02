В сети показали единственный вид акул, который может ходить

Новое исследование обнаружило вид акул с ранее неизвестной способностью ходить, уникальной способностью, которая позволяет им охотиться в местах, недоступных для других акул, например, на пляже.
3 мая, когда наступила ночь, ученые в Папуа-Новой Гвинее обнаружили удивительную вещь: ходячую акулу. Маленькая тигрово-полосатая акула использовала свои плавники, чтобы ползти по земле.
Эта акула является эполетной акулой вида Hemsicyllium Ocellatum, которая уникальна среди видов акул тем, что может передвигаться по суше.
Форест Галанта, биолог и защитник природы, недавно поделился редкими фотографиями этого уникального вида в новом специальном документальном фильме на канале Discovery в честь Недели акул.
«Это первый случай в истории, когда одна из папуасских эполетных акул была зафиксирована во время ходьбы», — сказал Галанта в программе.
Эполетные акулы вырастают до одного метра и заплывают в мелководные коралловые рифы, чтобы охотиться на крабов и других беспозвоночных — их излюбленную пищу.
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