В сети показали единственный вид акул, который может ходить

Эполеты адаптировались и развили способность ходить по земле, что помогает им охотиться за едой в местах, недоступных другим акулам.

Новое исследование обнаружило вид акул с ранее неизвестной способностью ходить, уникальной способностью, которая позволяет им охотиться в местах, недоступных для других акул, например, на пляже.

3 мая, когда наступила ночь, ученые в Папуа-Новой Гвинее обнаружили удивительную вещь: ходячую акулу. Маленькая тигрово-полосатая акула использовала свои плавники, чтобы ползти по земле.

Epaulette sharks can walk on land for two hours, researchers say

A species of carpet shark is evolving to better survive warming seas and the climate crisis pic.twitter.com/bnHf7RdcrZ — Emily Duggins (@EmilyDuggins1) August 31, 2022

Эта акула является эполетной акулой вида Hemsicyllium Ocellatum, которая уникальна среди видов акул тем, что может передвигаться по суше.

Форест Галанта, биолог и защитник природы, недавно поделился редкими фотографиями этого уникального вида в новом специальном документальном фильме на канале Discovery в честь Недели акул.

«Это первый случай в истории, когда одна из папуасских эполетных акул была зафиксирована во время ходьбы», — сказал Галанта в программе.

The epaulette shark, a species of small shark found in shallow reefs around Australia and New Guinea, can walk on land with its fins and survive out of water for up to two hours. pic.twitter.com/hYS8hb794S — NowThis (@nowthisnews) August 25, 2022

Эполетные акулы вырастают до одного метра и заплывают в мелководные коралловые рифы, чтобы охотиться на крабов и других беспозвоночных — их излюбленную пищу.

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