В США рыбаки заметили двух гигантских большеротых акул

У берегов города Сан-Диего отдыхающие неожиданно увидели плывущих пелагических большеротых акул, которых они сняли на видео.

Мужчина по имени Дэвид Стабил просто рыбачил в компании друзей на юго-западе США на берегу Тихого океана, примерно в 50 километров от берега. Во время этого возле него появились две гигантские акулы.

Об этом сообщает Daily Mail.

Рыбак признался, что отдыхающим очень повезло, ведь они «словили» двух самых неуловимых акул на Земле. Стабилу удалось снять, как один из океанических жителей держался ближе к поверхности, а второй – чуть глубже.

Одна из акул имела поврежденный плавник, а вторая – шрамы на теле. По мнению научного сотрудника Музея естественной истории округа Лос-Анджелес Элисона Шульмана-Джанигера, рыбаки встретили брачную пару.

This weekend my friends and I went fishing off the coast of San Diego and video taped two of the most elusive sharks on this planet. Here’s some cool footage I took of the two Megamouth Sharks #sharks pic.twitter.com/WRJqYqXnoO — not david stabile (@dstab98) September 16, 2022

Эти удивительные существа называются пелагическими большеротыми акулами, также известные как Megachasma pelagios. Их считают одними из самых загадочных представителей вида, которые были открыти в 1976 году. С того момента они являются единственным известным видом рода большеротых акул Megachasma, принадлежащего монотипическому семейству большеротых акул Megachasmidae.

К августу 2015 года удалось обнаружить всего 102 особи, которые крайне мало исследовали. Есть предположение, что они размножаются бесплацентарным живорождением с оофагией возле южной Калифорнии. Эти акулы населяют тропические, субтропические и умеренные воды всех океанов. Они встречаются на глубине до от 900 до 4,5 тысяч метров.

Megachasma pelagios имеют довольно устрашающий вид, во многом из-за своей пасти и длины, которая может достигать 5,7 метров. Одновременно с этим они являются одним из трех известных науке видов акул, питающихся планктоном (помимо китовой и гигантской акулы).

Ранее мы рассказывали, что в США рыбак встретил огромное животное, которое он перепутал с подлодкой.

Также «Курсор» сообщал, что ученые раскрыли тайну размножения гигантских акул.

Помимо этого, стало известно, сколько муравьев ползает по нашей планете.