В США рыбаки заметили двух гигантских большеротых акул

Мужчина по имени Дэвид Стабил просто рыбачил в компании друзей на юго-западе США на берегу Тихого океана, примерно в 50 километров от берега. Во время этого возле него появились две гигантские акулы.

Об этом сообщает Daily Mail.

Рыбак признался, что отдыхающим очень повезло, ведь они «словили» двух самых неуловимых акул на Земле. Стабилу удалось снять, как один из океанических жителей держался ближе к поверхности, а второй – чуть глубже.

Одна из акул имела поврежденный плавник, а вторая – шрамы на теле. По мнению научного сотрудника Музея естественной истории округа Лос-Анджелес Элисона Шульмана-Джанигера, рыбаки встретили брачную пару.

This weekend my friends and I went fishing off the coast of San Diego and video taped two of the most elusive sharks on this planet. Here’s some cool footage I took of the two Megamouth Sharks #sharks pic.twitter.com/WRJqYqXnoO

— not david stabile (@dstab98) September 16, 2022