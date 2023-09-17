В США в небе заметили таинственный объект – видео

Полиция уже ведет расследование.

В небе над Иллинойсом (США) многие люди заметили загадочный объект, который был белым или полупрозрачным.

Об этом сообщает UPI.

Недавно в местную полицию обратились из-за странного объекта в небе, который привлек внимание толпы. По словам свидетелей, объект был как белый или полупрозрачный воздушный шар, прикрепленный к коробчатой ​​конструкции.

Некоторое время он неподвижно находился в небе. Сейчас полиция пытается идентифицировать объект, но в версии о прибытии объекта из космоса или Китая правоохранители не верят.

В Национальной метеорологической службе заявили, что в последнее время не запускали воздушные шары в этом районе. Члены организации предположили, что это может быть исследовательский воздушный шар, запущенный другой организацией.

Он сказал, что местный аэропорт был уведомлен об объекте на случай, если он представляет опасность для местного воздушного движения.

Также "Курсор" сообщал, что ученые показали необычное место, которое служит домом для многих акул.