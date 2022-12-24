В Тихом океане обнаружена необычная дорога

Экспедиция к глубоководному хребту к северу от Гавайских островов обнаружила дно древнего высохшего озера, вымощенное чем-то вроде дороги из желтого кирпича.

Эту дорогу случайно заметило исследовательское судно «Nautilus» в начале этого года во время обследования хребта Лилиуокалани в пределах Национального морского памятника Папаханаумокуакеа (PMNM).

PMNM — один из крупнейших морских заповедников в мире, он больше, чем все национальные парки США вместе взятые, и мы исследовали лишь около 3% его морского дна.

В видеоролике с кадрами экспедиции ученых из Ocean Exploration Trust, опубликованном на YouTube в апреле 2022 года, запечатлен момент, когда исследователи, управляющие глубоководным аппаратом, наткнулись на дорогу в страну Оз.

Несмотря на то, что дно озера, обнаруженное учеными на вершине подводной горы Нутка, находится на глубине около 1 000 м, оно выглядит на удивление сухим.

По радио команда отмечает, что земля выглядит почти как «испеченная корка», которую можно снять. На одном крошечном участке вулканическая порода раскололась так, что это поразительно похоже на кирпичи.

«Уникальные 90-градусные трещины, вероятно, связаны с нагреванием и охлаждением от многочисленных извержений на этой обожженной границе», — говорится в подписи к видео на YouTube.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Ранее Курсор писал, что в Тихом океане обнаружили новых дельфинов. Ученые предоставили убедительные доказательства открытия нового подвида животных.

Наша редакция писала, что у берегов Калифорнии заметили редкую медузу-убийцу. Эти хищные гиганты являются одними из самых больших медуз в мире.

Курсор сообщал, что возле побережья Западной Австралии ученые во время обычной экспедиции заметили гигантское желеобразное существо, которое может оказаться самым длинным на планете.

Напмним, что в Эйлатском заливе обнаружили пурпурную медузу, которую появляется здесь всего один или два раза в год.