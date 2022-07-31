Вещие сны по дням недели: когда нужно верить тому, что приснилось

Люди хотят видеть хорошие сны, но вещие сновидения бывают разными. Чтобы понять, как их нужно трактовать, вам необходимо узнать, какова цель того или иного сна в разные дни недели.

Сны с понедельника на вторник

Это предупреждающие сны. Если вы увидели что-то дурное или что-то хорошее, то это указывает на вероятность того, что это может произойти. Однако, эта вероятность существенно снижается, когда человек становится максимально осторожным.

Сны со вторника на среду

Сны, которые мы видим в ночь со второго на третий день недели, являются по большей части предсказательными. Они тонко намекают нам о том, что может произойти в обозримом будущем. Обращать внимание при этом стоит не на все сны без разбора, а только на те, которые вы видите уже не в первый раз.

Сны со среды на четверг

Это сновидения со сложной трактовкой. Вселенная в такие периоды общается с нами загадками, поэтому вам придется попробовать разгадать этот ребус. Тут важно доверять интуиции и мыслить не прямолинейно, а ассоциативно.

Сны с четверга на пятницу

Эксперты отмечают, что более двух третей всех вещих снов приходится именно на ночь с четверга на пятницу. Это очень важный день для тех, кто любит искать ответы на жизненные вопросы во снах. К сожалению, не известно, каким именно будет вещий сон. Возможно его характер будет предостерегающим, а, быть может, он будет указывать на что-то очень хорошее.

Сны с пятницы на субботу

Сны в ночь с пятницы на субботу весьма необычные. В некоторых случаях они могут объяснять то, что уже происходило ранее. Например, вы расстались с любимым человеком, но так и не поняли, по чьей вине это произошло. Во сне вы можете получить ответ на вопрос. Тут главное быть внимательными не к тому, что вы увидели, а к тому, что вы почувствовали в тот момент во сне.

Сны с субботы на воскресенье

Эти сновидения могут указывать на ваше будущее. Они не предсказывают его с высокой точностью, а указывают на то, что может произойти с вами в той или иной ситуации. Это сны с предупреждениями. Они не несут в себе правды. Они лишь говорят о том, что случится, если вы не поменяете себя.

Сны с воскресенья на понедельник

В последнюю ночь, когда последний день встречается с первым, люди часто видят сны-предзнаменования, но не для себя, а для кого-то другого. У них есть одна очень важна особенность — высокая точность. К сожалению или к счастью, но они снятся людям довольно редко. Их в основном видят провидцы и люди с экстрасенсорными способностями. Если в эту ночь вы увидите во сне своего близкого друга, родственника или вторую половинку, это может указывать на то, что Вселенная пытается через вас как-то предупредить их о приближении проблем или удачи.