Ветеринары рассказали, почему кота нельзя кормить с рук

Ветеринары призывают владельцев кошек не кормить их с рук. Такая привычка может очень навредить вашему питомцу.

Если кошку постоянно кормить из рук, она может потерять интерес к тому, чтобы есть самостоятельно из миски. Некоторые домашние питомцы даже начинают ожидать, что их будут кормить непосредственно из рук хозяев.

Кроме того, это может создать проблемы, если хозяева временно покидают дом, например, в отпуске или по работе. Если другие люди заботятся о кошке в их отсутствие, животное может быть не настолько знакомо с ними и не доверять им, чтобы принимать пищу из их рук. Это также может означать, что времени у соседей или родственников не хватит, чтобы кормить кошку так, как это делают её хозяева.

Такое изменение режима питания может вызвать стресс у питомца, так как помимо отсутствия хозяев, его также лишают знакомого "ритуала" приема пищи.

Следует также учесть, что из рук можно кормить только твердой пищей, в то время как кошкам также необходима жидкая пища.

Существует мнение, что при кормлении из рук пища попадает в организм животного не так, как нужно, что может вызвать проблемы с пищеварением и даже неправильный прикус. При таком способе кормления кошка часто поднимает голову вверх, что неестественно для неё.

Следовательно, если у вас есть привычка кормить кошку из рук, стоит её пересмотреть. Исключения могут сделаться лишь для разовых угощений, а также в случаях, когда животное болеет и слишком слабо, чтобы есть самостоятельно.

Если вы только что взяли котенка, рекомендуется сразу приучать его к еде из миски, чтобы избежать будущих проблем с кормлением.

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