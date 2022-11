Викинги могли попасть в Америку: исследование

В округе Ле-Флор (штат Оклахома, США) есть большой кусок песчаника, на котором находятся рунические символы. Существует версия, что их оставили викинги в 600-800 годах.

Об этом сообщает IFL Science.

Об этой большой плите в 3 метра шириной узнала местная жительница около ста лет назад. Учёная Глория Фарли из Смитсоновского института почти всю свою жизнь посвятила изучению этой находки. Она утверждала, что эту надпись видели представители местного племени чокто в 1830-х годах, но документальные подтверждения этому отсутствуют.

По версии некоторых исследователей на самом деле руны оставили коренные американцы. Однако, сама Глория Фарли полагала, что на камне присутствуют символы рунического алфавита народов Скандинавии, Великобритании, Исландии, а также Северной Европы. Такие на этих территориях использовали до ХVII века.

Руны сперва перевели как GNOMEDAL, где Gnome и dal означали «долину солнечных часов» или «долину монументов», а позже перевели как GLOMEDAL. Эта интерпретация в переводе означала «Долину Гломе». По мнению исследовательницы, авторами надписи являются викинги, путешествовавшие через штат.

В наши дни там суша, но в древние времена эта территория характеризовалась целой разветвленной речной системой. Исследовательница указывала, что нужно следить за береговыми линиями ради нахождения доказательств прохождения здесь викингов. К сожалению, улик было найдено мало. Кроме того, викинги не оставляли рунные камни валяться в округе.

По мнению ряда археологов, речь идёт о современном творении. Один из них упомянул о датировке артефакта и последовательности рун, которая является редкой для древнескандинавского языка. Потому викинги не могли оставить эти символы. Учитывая сложность исследуемого вопроса, пока что вопрос о происхождении рун остается открытым.

