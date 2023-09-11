Во сколько нужно просыпаться, чтобы улучшить здоровье и продлить жизнь

Время утреннего подъема влияет на риски развития ряда болезней.

Полноценный и достаточный сон - это обязательное условие крепкого здоровья и хорошего самочувствия, говорят врачи и многие люди проверили это на себе. однако ученые уверяют, что важно не только, сколько вы спите, но и во сколько вы просыпаетесь.

Об этом пишет Chronobiology International.

В ходе масштабного исследования ученые изучили режим сна и здоровье более 400 тысяч людей, их режимы сна и состояние здоровья. Эксперты пришли к выводу, что "жаворонки" живут дольше "сов" и имеют более крепкое здоровье. После учета возраста, пола, вредных привычек, индекса массы тела, продолжительности сна и других сменных факторов эксперты обнаружили, что по сравнению с "жаворонками" у "сов" риск смерти выше на 10 процентов.

Ученые выяснили, что у людей, которые поздно просыпаются более высокая вероятность возникновения психологических расстройств. Также у "сов" на 30% выше вероятность развития сахарного диабета. Также этот тип людей чаще страдает на респираторные и желудочно-кишечные заболевания.

При этом ученый и одна из авторов исследования Кристен Кнутсон говорит, что тип "сова" частично предопределяется генетикой, но при желании можно внести коррективы в свое расписание и стать "жаворонком". Кнутсон советует постепенно приучить себя ложиться и вставать раньше, избегать смартфонов перед сном и наконец выйти из "зоны совы".

Ранее «Курсор» информировал, почему длительный сон опасен для здоровья. Британские ученые из Университета Киля провели исследования и выяснили, к каким последствиям приводит сон больше нормы, то есть свыше 8 часов.