Врач назвал неожиданную причину лишних килограмм

Доктор Берг рассказал о скрытых причинах ожирения. Дело не только в питании. Если у вас лишний вес и вы думаете, что причина его только в вашем питании, вы ошибаетесь. Фактор стресса также играет огромную роль.
«Представьте, что каждая отрицательная эмоция весит определенное количество граммов или даже килограммов. А теперь вспомните, сколько раз в день вы испытываете стресс?» — говорит эксперт.
Стрессом могут быть неприятности на работе, проблемы в семье и даже хамство в общественном транспорте по отношению к вам. Более того, даже просмотр негативных новостей — это тоже фактор стресса. Помните об этом, когда включаете телевизор.
Наш организм защищается от стресса с помощью гормона кортизола, который вырабатывается надпочечниками.
Нормально испытывать стресс и вырабатывать кортизол. Гормон стресса помогает нам выжить. Но когда стресса слишком много, организм просто не справляется с ним, используя заложенные в него природой механизмы. Мы начинаем заедать стресс, часто с помощью сладостей.
Человек, находящийся в постоянном стрессе, становится раздражительным, рассеянным, испытывает трудности с концентрацией внимания, нарушается сон, и в результате это сказывается даже на его внешнем виде – формируется так называемый адреналовый тип телосложения.
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