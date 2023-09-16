Врач раскрыл секрет быстрого похудения с помощью дыхания

С помощью этого метода вы сможете достичь отличный результат и сбросить лишние килограммы за считанные дни.

Если вы считаете, что для похудения необходимо ходить в спортзал и делать множество упражнений, то вы ошибаетесь. Оказывается, правильное дыхание может помочь вам сбросить несколько килограммов и ускорить метаболизм.

Об этом пишет "Women`s Health".

Недавнее исследование показало, что диафрагмальное дыхание действительно может способствовать сжиганию жира и улучшению обмена веществ. Это тип дыхания также имеет множество других преимуществ для здоровья.

"Во-первых, то помогает увеличить потребление кислорода. Когда вы вдыхаете, используя диафрагму, она расслабляется и двигается вниз, создавая больше пространства в груди и позволяя легким полностью расширяться", - объясняет врач Стилз.

Увеличение потока кислорода в организме также способствует увеличению энергозатрат клетками, что помогает сжигать больше калорий и, следовательно, упрощает процесс похудения. Однако большинство людей дышат поверхностно, не давая диафрагме полноценную тренировку.

Поверхностное дыхание также может вызывать стресс и быть неблагоприятным для общего здоровья. Попробуйте сосредоточиться на диафрагмальном дыхании, и вы заметите положительные изменения.

Для выполнения диафрагмального дыхания лягте на спину, согните колени и положите одну руку на верхнюю часть груди, а другую - на живот. Медленно вдыхайте через нос, стараясь наполнить воздухом не только грудную клетку, но и нижнюю часть живота. Во время вдоха рука на груди должна оставаться неподвижной, а рука на животе должна подниматься.

Затем, напрягая мышцы живота, позвольте им опуститься, а медленно выдохните через сжатые губы. Рука на животе должна вернуться в исходное положение. Практикуйте такое дыхание хотя бы 10 минут каждый день, и вы заметите, что вам станет легче сбросить вес.

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