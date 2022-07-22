Врач рассказал, как лучше засыпать в жару

Врач-сомнолог Роман Бузунов советует тем, кто страдает от бессоницы в жару, смачивать постель перед сном, а также не забывать пить достаточно воды в такое время.

Врач-сомнолог Роман Бузунов рассказал, как можно помочь себе, если вы не можете заснуть из-за жары.

Эксперт посоветовал смачивать постель водой для охлаждения. Врач отметил, что бессонница в жаркую погоду возникает из-за напряжения в системе терморегуляции организма.

По его словам, нужно намочить простыни, и пока они будут высыхать, они освежатся. Также в жару можно использовать вентилятор, если нет кондиционера. Это даст желаемый эффект, если движение воздуха сочетать с влажными простынями.

Бузунов напомнил о необходимости пить достаточно воды в жару, но предупредил, что такой совет не подходит для людей с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы.

«Можно охлаждать постель водой. Не лить ее в постель, а взять простыню, смочить ее водой, и пока она высыхает, она становится холоднее», — посоветовал эксперт.

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