Врач рассказал, какое жирное мясо на самом деле очень полезно для здоровья

Принято считать, что жирные красные сорта мяса вредят здоровью. Но, как отмечают эксперты, есть одно исключение - это так называемое мраморное мясо.

Мраморное мясо чаще всего используется для приготовления стейков. Мраморность стейка связана с наличием внутримышечного жира, который располагается внутри мышц. Это является ключевым критерием для определения качества стейка, и чем больше "мрамора" в мясе, тем более высокого качества стейк.

При нагревании стейка жир внутри мрамора начинает таять, покрывая нежирное мясо вокруг него. Этот процесс значительно повышает нежность, сочность, влажность и вкус стейка.

Доктор Гарсия отмечает, что мраморное мясо обогащено мононенасыщенными жирными кислотами, такими как олеиновая кислота, и имеет гораздо более высокую питательную ценность по сравнению с постной говядиной.

Чем более мраморный стейк, тем больше содержание олеиновой кислоты в нем. Олеиновая кислота является мононенасыщенной жирной кислотой, которая имеет антиоксидантные свойства, способствует снижению уровня холестерина и липидов в крови, а также оказывает благотворное воздействие на сердечно-сосудистую систему и мозговое кровообращение. Кроме того, она способствует укреплению иммунитета и повышению сопротивляемости организма перед различными заболеваниями.

Мраморное мясо - это мясо млекопитающих, обычно красного цвета, которое содержит различное количество внутримышечного жира, придавая мясу мраморный рисунок. Этот термин чаще всего используется в отношении говядины, но также может применяться к свинине (особенно породы Токио-Х) и даже к мясу якутской лошади.

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