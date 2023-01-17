Врач рассказала, почему следует отказаться от сухих завтраков

Завтрак является важным приемом пищи, поэтому он должен быть полезным, вкусным и разнообразным. Но многие люди предпочитают утром употреблять сухие завтраки, например, хлопья палочки, подушечки. Но насколько они полезны?

Об этом на своем Telegram-канале рассказала врач Мария Вороненко.

По словам специалиста, такие завтраки действительно очень удобны, потому что быстро готовятся, но содержат минимальную питательную ценность. В состав сухих завтраках входят быстрые углеводы, которые быстро расщепляются и дают большой приток энергии, но уже через короткое время снова хочется есть. Быстрые углеводы также способствуют ожирению, увеличивают количество сахара в крови, резко выбрасывая большое количество инсулина. Также в сухих завтраках не хватает клетчатки, которая необходима для нашего организма.

Врач советует заменить эти продукты другими кашами – гречкой, овсянкой или любой другой любимой крупой. К тому же, можно залить кашу еще с вечера и к утру вы получите готовый, а главное полезный завтрак.

«Курсор» писал ранее, что самые полезные варианты завтрака включают в себя сочетание белков, клетчатки и полезных жиров, чтобы вы чувствовали себя сытыми до обеда, а также умеренное количество нерафинированных углеводов для быстрого обеспечения энергией.

Еще мы писали, что многие люди совершают во время завтрака три серьезные ошибки, портя свое здоровье и фигуру.