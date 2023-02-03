Выполнение этой простой вещи каждый день улучшает сон после 50 лет

На качество нашего сна влияет множество факторов, от рациона до уровня гормонов. И по мере того, как мы становимся старше, может быть трудно хорошо выспаться по нескольким причинам.

Если вы обнаружили, что не можете засыпать или отдыхать всю ночь, как раньше, вы не одиноки. Но, к счастью, есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы немного больше спать после 50 лет, включая одну простую привычку, которая может творить чудеса не только с вашим циклом сна, но и с вашим общим здоровьем.

Эксперты в области здравоохранения сходятся во мнении, что улучшение кровообращения с помощью ежедневных упражнений — одна из лучших привычек, которые вы можете добавить в свой распорядок дня для улучшения сна. Чтобы узнать больше, SheFinds поговорили с экспертом по сну Хафизом Шарифом, основателем Owl + Lark, и доктором Гокулом Крубой Шанкаром из iCliniq.

Оставайся активным

Шариф объясняет, что одним из ключевых изменений образа жизни, которые могут повлиять на наш сон по мере старения, является снижение уровня активности. «У вас больше шансов замедлиться, когда вы станете старше, решите работать неполный рабочий день или выйти на пенсию, или у вас появятся взрослые члены семьи, что означает, что вы не будете активничать все время», — говорит он. К сожалению, это может означать, что вам также станет труднее засыпать и спать всю ночь. Как говорит Шариф, «увеличение времени простоя означает, что люди старше 50 лет менее активны, что может нарушить ваш цикл сна, особенно если вы были достаточно активны в прошлом».

По этой причине, если вы будете прилагать усилия, чтобы оставаться активным и делать небольшие физические упражнения каждый день, это может полностью изменить ваши привычки сна. «Старайтесь поддерживать активность своего тела и ума, посещая тренажерный зал, выбирая новое хобби или даже занимаясь волонтерством — чем угодно, что поможет вам сжигать энергию в течение дня», — предлагает Шариф. Доктор Круба соглашается, отмечая, что «упражнения рекомендуются для хорошего ночного сна для всех возрастных групп, особенно для пожилых людей».

Читайте также: названы виды мяса, употребление которых приводит к потере зрения.