Врачи назвали 5 продуктов, которые укрепляют иммунитет

Их нужно обязательно включить в ежедневный рацион.

Подходит сезон простуд и гриппа, поэтому вам следует помочь вашему иммунитету эффективно выполнять свои функции. Важно осознавать, какую роль играют продукты, которые мы едим, в нашем здоровье.

Об этом сообщает "The Lady".

Фасоль. Может показаться незаметным, но работа нашей иммунной системы в большой степени зависит от состояния нашего кишечника. Бактерии в кишечнике влияют на функционирование иммунных клеток и помогают им расти и развиваться.

Красный болгарский перец. Оказывается, перец содержит больше витамина С, чем апельсины. Витамин C является антиоксидантом, и необходим для производства лейкоцитов, которые борются с вирусами. Поскольку организм не способен самостоятельно производить витамин C, его нужно получать из пищи.

Яйца. Яйца являются одним из немногих продуктов, содержащих витамин D3, который известен как "солнечный" витамин. Он играет важную роль в регуляции иммунной системы.

Шпинат. Темно-зеленые листовые овощи также могут быть полезны для иммунитета. Шпинат содержит железо, бета-каротин и антиоксиданты. Кроме того, в нем содержатся различные питательные вещества и минералы. Для усиления пользы от шпината, можно подавать его с лимонным соком и оливковым маслом.

Семена тыквы. Семена тыквы являются хорошим источником цинка, который важен для поддержания иммунной системы и может подавлять размножение риновируса.

Напомним, врачи назвали продукты, которые быстро снижают уровень холестерина в крови.