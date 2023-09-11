Врачи назвали продукты, которые быстро снижают уровень холестерина в крови

Их нужно обязательно включить в свой ежедневный рацион.

Диетолог Аруша Неконам раскрыла важные рекомендации по снижению уровня холестерина. Одним из главных советов эксперта является увеличение потребления клетчатки в рационе.

Об этом пишет "Express".

Аруша отмечает, что стоит обратить внимание на продукты, богатые волокнами, такие как попкорн, чечевица, бобы, брокколи, авокадо и яблоки. Она также рекомендует увеличить потребление продуктов, содержащих ненасыщенные жиры, которые помогают снизить общий уровень холестерина, такие как миндаль, арахис, грецкие орехи и орехи пекан.

Помимо орехов, стоит также добавить в рацион продукты, богатые ненасыщенными жирами, такие как семена подсолнуха, тыквы, кунжут, кукуруза и льняное семя. Эти продукты помогут снизить уровень холестерина и сделать питание более полезным.

Организму также нужно обеспечить продукты, которые помогут усваивать и расщеплять избыток холестерина в печени. Лосось, бобы и ягоды являются благоприятными продуктами в этом плане.

Важно также ограничить потребление продуктов, которые способствуют повышению уровня холестерина, таких как масло, сыр, мороженое, шоколад и кокосовый крем. Аруша также рекомендует сократить потребление сахара и рассмотреть возможность замены его сырым медом, который содержит антиоксиданты и способствует снижению уровня плохого холестерина (липопротеинов низкой плотности).

Итак, следуя этим диетическим рекомендациям, можно снизить уровень холестерина и обеспечить здоровое питание.

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