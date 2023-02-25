Врачи назвали вид молока, который снижает холестерин

Повышенный уровень холестерина в крови может сужать кровеносные сосуды, нарушая поток богатой кислородом крови по всему телу, а также может привести к образованию тромбов, блокирующих кровообращение, вызывая сердечный приступ или инсульт. Поможет предотвратить это один из видов молока.

Об этом пишет Daily Express.

Команда по «Программе питания и здоровья» в Институте биологических наук Quadram в Англии опубликовала отчет, где сказано, что овсяное молоко оказывает благоприятное влияние на уровень холестерина в крови.

Ученые объясняют, что это связано с B-глюканом, который содержится в овсе. По их словам, бета-глюкан – это форма растворимой клетчатки, которая может останавливать всасывание желчных кислот, богатых холестерином. Специалисты советуют ежедневно получать 3 грамма бета-глюкана.

Если вы не любите овсяное молоко, то употребляйте в пищу кашу, овсяное печенье или хлопья на завтрак.

«Курсор» писал ранее, что существует один вид молока, который помешает вам похудеть из-за высокого содержания сахара, тонны углеводов и избытка калорий. Это подслащенное овсяное молоко.

Еще мы писали, что несмотря на то, что в молоке содержатся витамины и ценные вещества, его регулярное употребление может негативно отразиться на состоянии организма, в частности на коже лица.

Напомним, что вокруг употребления молочных продуктов ходит множество споров, но в рационе они должны периодически появляться, поскольку обладает многими питательными веществами. Но чтобы они лучше усваивались, нужно знать, в какое время суток их употреблять полезнее всего.