Врач рассказала, когда лучше всего употреблять молочные продукты

В молочных продуктах содержится много кальция, калия и витамина D.

Вокруг употребления молочных продуктов ходит множество споров, но в рационе они должны периодически появляться, поскольку обладает многими питательными веществами. Но чтобы они лучше усваивались, нужно знать, в какое время суток их употреблять полезнее всего.

Об этом на своем Telegram-канале рассказала врач Мария Вороненко.

Специалист отметила, что в молочных продуктах содержится много кальция, калия, витамина D и белка. Эти элементы благоприятно действуют на организм, в частности помогают укрепить кости и зубы.

По словам врача, лучше всего «молочку» употреблять на ночь, например, теплое молоко расслабляет, успокаивает и улучшает сон. А вот самым плохим временем для употребления является утро. Без дальнейшей значительной физической нагрузки молоко сложное для переваривания, поэтому может вызвать проблемы с пищеварением.

«Курсор» писал ранее, что несмотря на то, что в молоке содержатся витамины и ценные вещества, его регулярное употребление может негативно отразиться на состоянии организма, в частности на коже лица.

Еще мы писали, что «вегетарианское» молоко может быть гораздо более вредным, чем обычное коровье.

Напомним, что некоторые молочные продукты хуже других, когда речь идет о вреде, который они могут нанести нашему кишечнику.