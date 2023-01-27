Врачи назвали витамины, необходимые для здоровья сосудов

Исследователи говорят, что организм человека должен получать ежедневно определенные дозы витаминов и ценных веществ, потому что они способствуют его нормальному функционированию. В частности стоит важное внимание уделить витамину B, поскольку его дефицит может оказать негативное влияние на сосуды.

Результаты их исследования были опубликованы в журнале Biomedicine & Pharmacotherapy.

Элементы этой группы влияют на гладкие обменные процессы, обеспечивают гормоно- и кроветворение и здоровье нервов. Исследователи из Австрии обнаружили, что витамины группы В также делают наши кровеносные сосуды «гибкими».

А все дело в том, что эти витамины участвуют в расщеплении клеточного токсина гомоцистеина, который вырабатывается в процессе естественного функционирования клетки. Если этого не происходит, тогда токсин начинает останавливать важные другие клеточные процессы.

Врачи говорят, что обогатить организм витамином В можно с помощью зеленовых листовых овощей, бобовых, орехов, семян, цельнозерновых продуктов, в частности витамин В12 есть в яйцах, молоке и рыбе.

«Курсор» писал ранее, что эстонские ученые провели эксперимент на мышах, результаты которого показали, что дефицит витамина D ухудшает кратковременную и долговременную память.

Еще мы писали, что в осенне-зимний период очень легко подхватить простуду, из-за которой человек чувствует слабость, теряет аппетит, испытывает мышечные и головные боли, а также другие дискомфортные симптомы. Но нормализовать состояние можно с помощью приема витамина.