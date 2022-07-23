Врачи предупредили об опасности применения сахарозаменителей

Коварство заменителей сахара для сидящих на диетах заключается в рисках появления ожирения, то есть появлении обратного эффекта. Кроме того, они вызывают гормональные сбои в организме.

Желающие избавиться от лишних калорий часто идут по пути наименьшего сопротивления и исключают из питания сахар, используя вместо него сахарозаменители.

Диетолог Анна Киселева предупредила, что эти вещества на основе фруктозы могут быть не только неэффективны, но и опасны: они провоцируют ожирение и разные нарушения в организме.

По словам врача, фруктоза не является мгновенным источник энергии, поэтому при попадании в организм она не расходуется быстро, а накапливается в виде жировых отложений. Этим достигается обратный эффект — вместо похудения сахарозаменители вызывают риски появления ожирения и приводят к лишнему весу.

Интересно, что калорийность таких аналогов сахара практически не отличается от обычного сахара: 354 -396 ккал на 100 г (у сахара 398 ккал). И эти калории, перерабатываясь не сразу, не утоляют голод, поэтому есть риски съесть больше, чем нужно.

Также опасность заключается в возможном всплеске гормонов из-за приема подсластителей идет, что приводит к серьезным осложнениям эндокринной системы.

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