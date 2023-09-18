Врачи рассказали, что будет, если употреблять продукты с плесенью

Некоторые виды плесени могут вырабатывать токсичные вещества, известные как микотоксины, которые могут вызвать проблемы с дыханием, головокружение и тошноту при употреблении продуктов, зараженных ими.
Об этом пишет "Cleveland Clinic".
В случае появления таких симптомов необходимо обратиться за медицинской помощью. Хотя не все виды плесени способны вызвать подобные реакции, их внешний вид зачастую трудно отличить, поэтому рекомендуется применять предосторожность.
Сыры с плесенью, такие как горгонзола и бри, можно употреблять, поскольку они производятся с использованием специальных видов плесени рода Пеницилла, которые не представляют опасности для человека. Не рекомендуется просто отрезать плесень от хлеба или помидора, так как в продуктах с высокой влажностью плесень может быстро распространиться и заразить их полностью, даже если она не видна.
Ниже приведен список продуктов, которые следует выбросить, если на них появилась плесень:
Однако не все продукты, на которых появилась плесень, нужно выбрасывать. В случае твердых продуктов достаточно отрезать около двух сантиметров вокруг плесени. Такие продукты включают - твердые сыры, твердые вяленые и копченые мясные продукты, сыры с плесенью, твердые овощи и фрукты.
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