Врачи рассказали, что будет, если употреблять продукты с плесенью

Как это может повлиять на ваше здоровье.

Некоторые виды плесени могут вырабатывать токсичные вещества, известные как микотоксины, которые могут вызвать проблемы с дыханием, головокружение и тошноту при употреблении продуктов, зараженных ими.

Об этом пишет "Cleveland Clinic".

В случае появления таких симптомов необходимо обратиться за медицинской помощью. Хотя не все виды плесени способны вызвать подобные реакции, их внешний вид зачастую трудно отличить, поэтому рекомендуется применять предосторожность.

Сыры с плесенью, такие как горгонзола и бри, можно употреблять, поскольку они производятся с использованием специальных видов плесени рода Пеницилла, которые не представляют опасности для человека. Не рекомендуется просто отрезать плесень от хлеба или помидора, так как в продуктах с высокой влажностью плесень может быстро распространиться и заразить их полностью, даже если она не видна.

Ниже приведен список продуктов, которые следует выбросить, если на них появилась плесень:

Мягкие овощи и фрукты, такие как огурцы, помидоры и персики;

Мясо;

Йогурт и сметана;

Джемы и желе;

Крупы;

Мягкие сыры;

Хлеб и выпечка;

Бобовые и орехи.

Однако не все продукты, на которых появилась плесень, нужно выбрасывать. В случае твердых продуктов достаточно отрезать около двух сантиметров вокруг плесени. Такие продукты включают - твердые сыры, твердые вяленые и копченые мясные продукты, сыры с плесенью, твердые овощи и фрукты.

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