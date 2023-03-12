Вызывает воспаления и нарушает регуляцию уровня сахара в крови: раскрыт вред популярной еды

Как оказалось, есть один тип сладких продуктов для завтрака, которых, по мнению экспертов в области здравоохранения, вам следует избегать.

Чтобы узнать больше о том, как сладкая выпечка влияет на впше здоровье и как она может помешать вашим целям по снижению веса, SheFinds поговорили с экспертами Эми Липперт и Лианой Вернер-Грей, сертифицированным диетологом и шеф-поваром, специализирующимся на натуральных продуктах.

Сочетание утреннего кофе с вкусной, сладкой, слоеной выпечкой, несомненно, добавит радости вашему дню. Тем не менее, эксперты предупреждают, что то, что нравится вашим вкусовым рецепторам, не всегда хорошо для вашей талии в долгосрочной перспективе, поэтому лучше максимально ограничить потребление этих рафинированных углеводов, если вы хотите похудеть.

Основная проблема со многими из ваших любимых кондитерских изделий (например, с круассанами и другой выпечкой, такой как кексы) заключается в том, что они сделаны из простых углеводов, которые вызывают сильное воспаление и содержат мало питательных веществ. Такие продукты иногда называют продуктами с «пустыми калориями» из-за того, что они богаты калориями, не предлагая питательной ценности — в общем, это ужасно для ваших целей по снижению веса.

«Поскольку простые углеводы — это прежде всего сахар, и организм сжигает их быстрее, их чрезмерное потребление может привести к увеличению веса и замедлению метаболизма, — предупреждает Вернер-Грей, отмечая, что «их следует избегать».

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