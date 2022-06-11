Ученые рассказали, перевернутся ли магнитные полюса Земли в будущем

Авторы новой работы заявили, что рано делать поспешные выводы. Они смоделировали магнитное поле Земли и заявили, что Южно-Атлантическая аномалия, вероятно, исчезнет в течение следующих 300 лет, и что наша планета не движется к смене полюсов.

За последние 200 лет магнитная активность защитной оболочки Земли резко упала. Однако на данный момент ученые не знаю, почему так произошло. Более того, ученые фиксируют Южно-Атлантическую магнитную аномалию.

Новое исследование было опубликовано на сайте PNAS.

В области аномалии также зафиксирована интенсивная радиация. В этой зоне также часто сбоит оборудование космических кораблей и спутников. Кроме того, фиксируются таинственные физические явления. О них часто сообщают астронавты.

Ученые предполагают, что в будущем может произойти реконфигурация. В результате этого явления магнитные полюса Земли уже начали меняться. С другой стороны, делать поспешные выводы пока слишком рано.

Во время нового исследования ученые смоделировали магнитное поле Земли. Согласно модели, упомянутая аномалия может исчезнуть уже через 300 лет. Пока что смена полюсов не предвидится.

Отметим, что последний раз магнитные полюса Земли поменяли 42 тысячи лет назад.

Ранее наш сайт писал, что космический рассвет начался на 200 млн лет позже предполагаемого.

Кроме того, Курсор сообщал, что астрономы зафиксировали повторяющийся радиосигнал в космосе.

Еще напомним, что ученые показали прекрасное изображение Малого Магелланового облака.