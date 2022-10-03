В Израиле ученые нашли клад, которому 1400 лет

18:25, Сегодня
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Фото: depositphotos.com

Управление древностей Израиля провело археологические раскопки в древнем городе Панеада, ныне Банияс, возле подножия горы Хермон, где ученые нашли 44 золотых монет.

Исследователи уже проанализировали 170-гарммовый клад, где находились золотые монеты. По словам эксперта по нумизматике Габриэла Бийовски, некоторые монеты датируются временами византийского императора Фоки (602–610 гг. н. э.) и императора Ираклия (610–641 гг. н.э.).

Об этом сообщает Haaretz.

Утверждается, что «последние монеты Ираклия датируются клад периодом мусульманского завоевания территории нынешнего Израиля в 635 году нашей эры». По мнению экспертов, примерно 1400 лет назад, когда солдаты Омейядского халифата пронеслись по земле Израиля, кто-то в древнем поселении на севере Израиля заложил тайник с золотыми монетами в основание стены.

Возможно, спрятавшийся хотел вернуться и забрать сокровища после войны. Однако, как считает Йоав Лерер из Управления древностей Израиля, его история не закончилась ничем хорошим.  Деньги нашли несколько недель назад во время спасательных раскопок Панеаса, переименованного в Баниас, который сегодня находится в природном заповеднике реки Хермон.

Помимо этого, во время раскопок нашли остатки построек, водопроводные каналы и трубы, гончарную печь, бронзовые монеты, фрагменты многих гончарных, стеклянных и металлических изделий. Артефакты датируются концом византийского периода (начало VII века н. э.) и ранним средневековьем (XI–XIII века).

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