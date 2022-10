В Израиле ученые нашли клад, которому 1400 лет

Исследователи уже проанализировали 170-гарммовый клад, где находились золотые монеты. По словам эксперта по нумизматике Габриэла Бийовски, некоторые монеты датируются временами византийского императора Фоки (602–610 гг. н. э.) и императора Ираклия (610–641 гг. н.э.).

Об этом сообщает Haaretz.

Утверждается, что «последние монеты Ираклия датируются клад периодом мусульманского завоевания территории нынешнего Израиля в 635 году нашей эры». По мнению экспертов, примерно 1400 лет назад, когда солдаты Омейядского халифата пронеслись по земле Израиля, кто-то в древнем поселении на севере Израиля заложил тайник с золотыми монетами в основание стены.

