Японский климатолог рассказал, когда на Земле произойдет новое массовое вымирание

По данным ООН, сейчас средняя температура на Земле примерно на 1,1 градуса по Цельсию превышает доиндустриальный уровень.

Климатолог из Университета Тохоку Кунио Кайхо изучил массовые вымирания на Земле, которые происходили в прошлом на нашей планете. Он смог спрогнозировать риск следующих подобных катастроф. Так, есть определенная зависимость между стабильностью температуры поверхности планеты и биологического разнообразия.

Исследование было опубликовано на сайте European Geosciences Union.

За предыдущие 540 миллионов лет на нашей планете произошла пять вымираний. Согласно новой климатической модели, самые разрушительные вымирания происходили, когда температура падала примерно на 7°C или поднималась на 9°C.

Самый пессимистичный сценарий говорит о том, что следующее большое вымирание произойдет на Земле примерно в 2500 году.

По словам ученого, изменения климата уже влияют на сохранение видов. Он уверен, что новое вымирание не будет настолько масштабным, как предыдущие, однако его последствия все равно будут ощутимыми.

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