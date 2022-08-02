Исследование выявило связь между загрязнением воздуха в Хайфе и заболеваемостью раком

Исследуемая популяция включала всех родившихся в Израиле подростков 16-20 лет, состояние здоровья которых оценивалось для призыва на военную службу медицинским корпусом в армии с 1967 по 2012 год.

Новое исследование было проведено при поддержке министерства экологии и министерства здравоохранения. Оказалось, что есть связь между загрязнением воздуха в Хайфском заливе и заболеваемостью раком с 1967 по 2012 год.

Об этом пишет издание Walla.

Так, риск заболеть радом повысился от 7 до 16 процентов в зависимости от степени загрязнения территории. Однако связи с видами рака не было выявлено.

Кроме того, в рассматриваемые годы в Хайфском заливе также наблюдалась повышенная заболеваемость астмой и прочими аллергическими заболеваниями. С другой стороны, исследование не смогло найти связи, что заболеваемость астмой была связана с воздействиями промышленного загрязнения воздуха.

При этом среди самых распространенных видов рака среди жителей Хайфского залива был рак молочной железы у женщин. За ним следовала меланома. А вот мужчины чаще всего страдали от рака репродуктивных органов.

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