Зависимость от алкоголя у женщин определяет один фактор - ученые

Женщинам стоит быть осторожней с употреблением спиртного.

Ученые определили фактор, который может вызывать зависимость от алкоголя у женщины. Речь идет о специфической работе нейропептида CART в мозге женского пола, который положительно реагирует на подслащенный алкоголь, заставляя пить больше.

Об этом пишет Nature.

Исследователи во главе с доктором Ли Уолкером установили, что упомянутый белок CART присутствует в мозге у обоих полов. Причем он реагирует не только на наркотические вещества — этот нейропептид принимает участие в системе вознаграждения. Также он отвечает за чувство удовольствия во время употребления алкоголя и именно у женских особей он реагирует на спиртное особым образом.

По мнению авторов исследования, это открывает новые возможности для лечения алкогольной зависимости у женщин. Ведь если удастся найти способ влиять на нейропептиду систему CART, то это поможет создать эффективные методы для лечения.

"И если мы сможем выяснить, чем отличается мужской и женский мозг, это откроет беспрецедентную возможность лечить расстройства головного мозга у женщин, в частности, расстройства, связанные с употреблением алкоголя", – отметил доктор Уокер.

Ранее "Курсор" писал о том, что будет с организмом, если отказаться на месяц от алкоголя. Ученые утверждают, что это может иметь положительный эффект на организм. Это особенно важно для тех, кто злоупотребляет алкоголем, в отличие от тех, кто употребляет его в умеренных количествах.