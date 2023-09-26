Очень душещипательная история, которая показывает силу любви.

Жительница Великобритании на протяжении 20 лет каждый день приходила на станцию метро, потому что хотела услышать голос своего умершего супруга.

Об этом сообщает Lad Bible.

Врач общей практики по имени Маргарет МакКоллум была женой актера Освальда Лоуренса. Ему не удалось стать звездой кино, тем не менее он своим голосом в 70-х годах записал каждое объявление Северной линии метро в Лондоне.

Мужчина скончался в 2007 году. Для его супруги это стало настоящей трагедией, но кое-что помогало ей найти утешение – она каждый день по пути на работу слышала его голос в метро. Порой МакКоллум приходила на станцию, никуда не отправляясь – она просто сидела и слушала объявления.

В 2012 году перед Рождеством сотрудники метрополитена хотели использовать новую цифровую систему, чтобы обновить голос, звучащий на станции. Это нужно было для увеличения разнообразия.

Это очень расстроило Маргарет, которая спросила у работников, почему голос изменился. Также она призналась, что записи с Освальдом были для нее очень важны.

В ответ ей сказали, что ничего не могут сделать для возвращения записи. Они принесли извинения и дали обещание, что посмотрят, можно ли найти копию записи для Маргарет. Однако это был не конец.

На Новый год британка пришла на станцию по пути на работу, во время чего из динамиков раздался знакомый голос. Она поверить не могла, что сможет еще раз услышать голос любимого человека.

Оказалось, что после изучения архивов сотрудникам метро удалось восстановить старые записи. Пока остальные работники делали код системы объявлений, они решили дать Лоуренсу возможность еще раз "заговорить".

Кроме реставрации в 2019 гожу пожилая женщина получила в подарок записи на компакт-диске. Благодаря этому она получила возможность ее прослушивать каждый раз, когда пожелает.

Также "Курсор" сообщал, что женщина перестала общаться с мужем и детьми из-за необычной одержимости.