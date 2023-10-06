Жизнь после смерти — ученые рассказали, что в нашем теле не умирает

Ученые рассказали о деятельности микробов в теле человека, когда он умирает.

Человеческое тело - это удивительная экосистема, населенная миллионами микроорганизмов, которые играют важную роль в поддержании нашего здоровья. Эти симбиотические существа обитают повсюду - на коже, в кишечнике и в других уголках нашего организма. Они помогают нам переваривать пищу, синтезировать витамины и защищать нас от инфекций. Особенно много микробов обитает в нашем кишечнике, создавая стабильную и теплую среду с постоянным поступлением пищи.

Но что происходит с этими микробами после нашей биологической смерти? Многие полагают, что они погибают вместе с нами, так как тело разлагается, и микробы попадают в окружающую среду, где не могут выжить.

Однако исследования Дженнифер Де Брейн и ее коллег показали, что наши микробы не только продолжают существовать после нашей смерти, но и играют важную роль в процессе разложения тела, чтобы создать условия для новой жизни. После смерти остановливается циркуляция крови, и клетки лишаются кислорода, начиная автолиз - процесс переваривания самих себя. Эти процессы разложения создают среду, которая идеально подходит для наших микробов.

Симбиотические микробы, такие как кишечные бактерии, начинают питаться продуктами распада клеток, запуская процесс гниения. Они особенно активны внутри органов и продолжают перерабатывать остатки нашего организма, создавая признаки разложения.

Этот адаптивный процесс микробов после смерти позволяет им выживать и адаптироваться к новым условиям. Они покидают тело вместе с жидкостью разложения и попадают в почву, где сталкиваются с другими микробами. Происходит смешивание сообществ, и результат зависит от множества факторов.

Хотя наши микробы приспособлены к стабильной среде внутри нашего организма, их адаптация к меняющейся почве может быть сложной. Но исследования показали, что сигнатуры ДНК наших микробов можно обнаружить в почве после смерти их хозяев, что указывает на то, что они остаются живыми и активными. Они продолжают взаимодействовать с местными почвенными микробами, помогая разлагать остатки тела и усиливая круговорот азота, что является важным элементом жизни на Земле.

Таким образом, наши микробы не только выживают после нашей смерти, но и играют ключевую роль в поддержании экосистемы, перерабатывая наше тело и создавая условия для новой жизни.

Курсор писал, что миллионы людей имеют генетический порок «взрывной» смерти клеток - результаты исследования.