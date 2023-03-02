Знаменитый тренер назвал самый простой способ похудеть

Когда вы только начинаете, похудение может показаться непосильной задачей.

Знаменитый тренер и генеральный директор Your House Fitness Серхио Педемонте рассказал SheFinds, что такие тренировки, как планка и ходьба, предотвращение обезвоживания и планирование питания, — это лучшие изменения, которые вы можете внести в свою жизнь, чтобы легко похудеть и увидеть результаты в кратчайшие сроки.

Планка

Интеграция некоторых форм упражнений, таких как планка, в ваш распорядок дня жизненно важна для поддержания разумного дефицита калорий для похудения

«Начинающие должны начать планку как минимум с трех подходов, 10-45 секунд. Вы не только укрепите тело, но вы сожжете много калорий, пока будете делать это», — сказал тренер.

Ходьба

Ходьба — это простое упражнение, с которого можно начать, если вы новичок, и Педемонте отмечает, что его часто упускают из виду. Он объясняет, что ходьба — это стационарная тренировка, которая помогает жировым клеткам вырабатывать энергию для вашего тела, что способствует снижению веса. И ходьба — отличный и простой способ снизить уровень сахара в крови после еды.

Оставайтесь гидратированными

Что касается вашей диеты, Педемонте объясняет, что самый простой способ добиться успешной потери веса — это отдавать предпочтение потреблению воды над любым другим напитком.

Педемонте также рекомендует начать отслеживать свои приемы пищи, чтобы узнать о своем ежедневном потреблении, и установить цели по макронутриентам, чтобы подпитывать ваше тело, а не наоборот.

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