1214 украинцев репатриировались в Израиль на этой неделе, 45 из них пережили Холокост

Министерство алии приняло на этой неделе 1214 новых репатриантов из Украины, сообщило министерство в пятницу. Таким обращом, с начала войны в Израиль переехало 16 500 украинцев.
Среди них 45 переживших Холокост, которые получают дополнительную помощь от Министерства социального обеспечения и благосостояния Израиля. С начала вторжения россии* в Украину 24 февраля более 500 человек, переживших Холокост, переехали из Украины в Израиль.
«Мы завершаем очень важную неделю алии с десятками переживших Холокост, которые прибыли на этой неделе в Израиль, — сказала министр алии Пнина Тамано-Шата. — Они отметили День памяти жертв Холокоста после того, как спаслись от ужасной войны в Украине».
«У нас есть привилегия предоставить этим пережившим Холокост безопасный дом и предоставить им все, что им может понадобиться», — добавила она.
На данный момент в гостиницах по всей стране размещено 2663 украинских репатрианта, из них 525 прибыли на этой неделе. Благодаря плану переселения, утвержденному Шата в сотрудничестве с Министерством финансов, 600 репатриантов, которые в настоящее время находятся в гостиницах, будут переселены в постоянные дома.
Ранее мы сообщали, что в США предупреждают, что война в Украине далека от завершения.
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