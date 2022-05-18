15-летний мальчик из Бейт-Ханины арестован по подозрению в планировании теракта

Подозреваемый мальчик был арестован после того, как рассказал своему консультанту в учебном заведении о своем намерении совершить нападение на мирных жителей и силовиков. Полиция будет просить о продлении его содержания под стражей.

15-летний юноша, житель Бейт-Ханины, был арестован по подозрению в выражении намерения совершить нападение на мирных жителей и силовиков.

Об этом сообщает Maariv.

Сегодня утром его доставят на слушание по запросу полиции о продлении его содержания под стражей в магистратском суде Иерусалима в пользу дальнейшего расследования.

Как сообщается, подозреваемый был арестован после разговора с консультантами учебного заведения, где он находится, о своем намерении совершить нападение на солдат и евреев.

Инструкторы Моссада сообщили в полицию о показаниях подозреваемого и полиция начала расследование.

Вскоре после этого подозреваемый был обнаружен и арестован полицией, и он также рассказал им о своих намерениях совершить нападение.

Курсор ранее писал, что в сети появилась информация о том, что ночью в Ор-Йехуде неизвестные подорвали автомобиль. Мотивы происшествия неизвестны. На место прибыли сотрудники служб спасения и полиции.