15-летний мальчик из Бейт-Ханины арестован по подозрению в планировании теракта

15-летний юноша, житель Бейт-Ханины, был арестован по подозрению в выражении намерения совершить нападение на мирных жителей и силовиков.
Об этом сообщает Maariv.
Сегодня утром его доставят на слушание по запросу полиции о продлении его содержания под стражей в магистратском суде Иерусалима в пользу дальнейшего расследования.
Как сообщается, подозреваемый был арестован после разговора с консультантами учебного заведения, где он находится, о своем намерении совершить нападение на солдат и евреев.
Инструкторы Моссада сообщили в полицию о показаниях подозреваемого и полиция начала расследование.
Вскоре после этого подозреваемый был обнаружен и арестован полицией, и он также рассказал им о своих намерениях совершить нападение.
Курсор ранее писал, что в сети появилась информация о том, что ночью в Ор-Йехуде неизвестные подорвали автомобиль. Мотивы происшествия неизвестны. На место прибыли сотрудники служб спасения и полиции.
Также сообщалось, что ЦАХАЛ внезапно начал учения для проверки готовности морской пехоты.
Кроме того, глава Центрального командования США прибыл в Израиль.