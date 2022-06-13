18-летнему жителю Бейт-Шемеша предъявлено обвинение в угрозах министру финансов

Подозреваемый отправлял сообщения Авигдору Либерману в социальных сетях, в которых угрожал убить его, а также всю его семью.

Появилась информация, что полиция предъявила обвинение 18-летнему жителю Бейт-Шемеша за угрозу убийством министра финансов Авигдора Либермана и его семьи в социальных сетях.

Об этом сообщает Maariv.

Расследование было начато после поступления жалобы в полицию. Сообщения с угрозами в адрес министра финансов и его семьи гласили: «Я собираюсь убить вас, как только увижу, как вы предпочитаете: с ножом или топором??? Я убью вас или вашу семью».

Между тем, после завершения расследования и формирования доказательной базы в отношении подозреваемого, прокуратура окружной полиции Иерусалима направила обвинительное заключение в суд.

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