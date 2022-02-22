2-летний ребенок погиб в ДТП на юге Израиля

Автомобиль сбил двухлетнего ребенка на юге Израиля.

Сотрудники MDA оказали ему медицинскую помощь и в критическом состоянии эвакуировали в больницу Сорока, где, к сожалению, констатировали его смерть.

Старший фельдшер MDA Амир Абу Сиам и фельдшер MDA Дана Пинос рассказали: «Мы были за пределами станции MDA, когда прибыл коммерческий автомобиль, в котором лежал мальчик без сознания и с тяжелой травмой головы. Мы немедленно поместили его в отделение интенсивной терапии и эвакуировали в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Однако спасти ребенка не удалось, так как травмы не были совместимы с жизнью».

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что в Петах-Тикве мужчина едва не умер, подавившись фалафелем.

Также читайте о том, что четыре палестинца арестованы за проникновение на базу ЦАХАЛа на юге. У подозреваемых, незаконно въехавших в Израиль, изъяты боеприпасы для винтовки М-16, очки ночного видения и радиоприемники.

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