Четыре палестинца арестованы за проникновение на базу ЦАХАЛа на юге

Четыре палестинца были арестованы ночью в понедельник по обвинению в попытке украсть военную технику из тренировочной зоны ЦАХАЛа на юге Израиля.
По данным полиции, после серии взломов армейских баз на юге в последние недели в этот район были переброшены агенты под прикрытием, а также подразделение полицейских беспилотников.
Так, сотрудники пограничной полиции заметили четыре человека, въезжающих на военную базу на мотоцикле, и засекли, как они крали боеприпасы со стрельбища.
У них изъяли боеприпасы для винтовки М-16, очки ночного видения, рации, оборудование для взлома, а также украденный мотоцикл, на котором они проникли на базу.
Ранее Курсор сообщал, что сельскохозяйственная ферма Нахаль Шило в округе Биньямин понесла многотысячный ущерб из-за того, что палестинцы выкорчевали более 250 оливковых деревьев на ее участках.
Кроме того, Курсор писал, что Армия обороны Израиля задержала двоих подозреваемых, которые перебрались из Ливана на территорию Израиля.
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