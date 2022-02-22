Четыре палестинца арестованы за проникновение на базу ЦАХАЛа на юге

У подозреваемых, незаконно въехавших в Израиль, изъяты боеприпасы для винтовки М-16, очки ночного видения и радиоприемники.

Четыре палестинца были арестованы ночью в понедельник по обвинению в попытке украсть военную технику из тренировочной зоны ЦАХАЛа на юге Израиля.

По данным полиции, после серии взломов армейских баз на юге в последние недели в этот район были переброшены агенты под прикрытием, а также подразделение полицейских беспилотников.

Так, сотрудники пограничной полиции заметили четыре человека, въезжающих на военную базу на мотоцикле, и засекли, как они крали боеприпасы со стрельбища.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.