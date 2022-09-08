Сотни врачей-интернов приостановили свое увольнение: чем это обусловлено

Примерно 200-врачей интернов, которые были недовольны переносом сокращения смен, после переговоров с канцелярией премьер-министра решили отложить вступление в силу своих заявлений об увольнении.

Летом организация «Миршам», где состоит около тысячи медиков, заявила, что стажеры будут массово увольняться. Это решили в связи с тем, что интернов не устроила отсрочка введения в действие плана по сокращению смен с 26 до 18 часов. Однако, теперь вступление в силу заявлений об их уходе отложили на четыре дня.

Об этом сообщает издание «Детали«.

«По итогам переговоров по урегулированию кризиса, которые ведутся с генеральным директором канцелярии премьер-министра и соответствующими министерствами, было принято решение отсрочить вступление в силу заявлений об увольнении», – заявило руководство «Миршама».

Напомним, что 25 августа этого года в знак протеста против условий труда из 22 отделений больниц по всей стране уволились приблизительно 200 израильских интернов. Это стало ультиматумом для правительства.

Тогда в «Миршам» предупредили, что если в скором времени не запустят реформу по сокращению 26-часовых дежурств, то больницы покинут еще 300 стажеров. По мнению врачей-интернов, 26-часовые смены без отдыха приводят к тому, что они не могут должным образом концентрироваться, что опасно как для медицинских работников, так и пациентов.

Помимо этого, тяжелые условия работы интернов и молодых врачей во время пандемии исследователи специалисты и установили, что из-за этого многие медики столкнулись с тяжелыми психическими симптомами. Также оказалось, что некоторые из них на почве этого начали употреблять наркотики и алкоголь.

Также «Курсор» сообщал, что из-за правительственного игнорирования требования врачей касаемо сокращения времени дежурств уже четверо медиков объявили голодовку.