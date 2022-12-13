2022 год стал одним из самых смертоносных для израильтян и палестинцев — СМИ

За год в результате терактов погиб 31 человек в Израиле, более 165 палестинцев были убиты в ходе репрессий ЦАХАЛа, что является самым высоким показателем с 2007 года.

С серией террористических атак и столкновений между израильскими военными и палестинскими боевиками, когда армия активизировала операции в Иудее и Самарии, 2022 год обещает стать самым смертоносным годом как для израильтян, так и для палестинцев за последние годы.

Об этом говорится в материале Times of Israel.

Так, согласно данным службы безопасности ШАБАКа, 27 израильских гражданских лиц и иностранцев были убиты в результате терактов, совершенных арабскими террористами. Еще трое солдат были убиты в результате нападений на войска, а один полицейский был убит во время столкновений с палестинскими боевиками в ходе операции в Иудее и Самарии. Также в этом году в результате нападений было ранено 129 человек.

«Многие из нападавших были родом из районов Дженин и Наблус на севере Иудее и Самарии, где Армия обороны Израиля сосредоточила большую часть своих усилий по борьбе с терроризмом», — пишет издание.

Между тем, министерство здравоохранения Палестинской автономии на данный момент сообщило о 167 жертвах палестинцев в результате израильских обстрелов в Иудее и Самарии в этом году, что делает его самым смертоносным с 2006 года, когда было убито 220 палестинцев. Подавляющее большинство убитых совершали нападения или участвовали в столкновениях с силами безопасности.

В последние месяцы палестинские боевики неоднократно наносили удары по военным постам, войскам, действующим вдоль барьера безопасности в Иудее и Самарии, израильским поселениям и гражданским лицам на дорогах. В этом году ЦАХАЛ зафиксировал около 300 обстрелов израильских гражданских лиц и солдат по сравнению с 91 в прошлом году. Многие из этих обстрелов происходили почти сразу после того, как войска входили в палестинские города для ареста подозреваемых, предположительно причастных к террористической деятельности», — говорится в материале.

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