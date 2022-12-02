Эксперт указал на любопытную деталь в связи с ростом популярности террористической группировки Логово льва

Значение этой базирующейся в Шхеме палестинской группировки «Логово льва» заключается не в ее военной мощи, а в том, почему именно она завоевала популярность.

Несколько месяцев назад появилось новое палестинское ополчение – базирующееся в Шхеме палестинское «Логово льва».

Ави Меламед, автор книги «Ближний Восток изнутри: вступление в новую эру», а также бывший сотрудник израильской разведки и бывший старший советником по арабским делам мэров Иерусалима Тедди Коллека и Эхуда Ольмерта, написал в колонке The Jerusalem Post, что значение группировки «Логова льва» не в ее военной мощи, а в том, почему именно она завоевала популярность. Понимание причин растущей привлекательности, влияния и могущества «Логова» дает ценное представление о внутренней политике ПА и палестинском обществе сегодня.

Один из принципов «Логова льва» — и маркетинговых ходов — заключается в том, что они отказываются присоединяться или идентифицировать себя с какой-либо из установленных палестинских сил, таких как ФАТХ, ХАМАС, Исламский джихад в Палестине и Народный фронт освобождения Палестины.

Как указывает автор, этот факт важен по нескольким причинам. Он отражает две основные тенденции, которые иллюстрируют и подпитывают углубляющийся внутрипалестинский кризис. Во-первых, палестинский народ потерял доверие к своему руководству. Во-вторых, они осознают, что нынешняя стратегия — жестокая борьба — не приближает их ни к чему, кроме как к постоянному циклу разрушения.

По словам автора, многие палестинцы потеряли доверие к Палестинской автономии и ФАТХ (главная партия в правительстве ПА), которая контролирует Иудею и Самарию и почти 90% палестинцев в этом регионе; а также к ХАМАСу, которое контролирует сектор Газа и его почти два миллиона палестинских жителей.

«Логово льва» возникло, когда Палестинская администрация оказалась на критическом перепутье. Срок полномочий стареющего председателя ФАТХ и президента ПА Махмуда Аббаса подходит к концу.

Постоянно тлеющая внутренняя политическая борьба ФАТХ все чаще вырывается на поверхность. Битва за контроль над партией вполне может перерасти в ожесточенное столкновение между соперничающими лагерями в палестинских городах, поселках и на территориях, контролируемых Палестинской автономией.

Понимание того, почему палестинские улицы почитают ополчение «Логова Льва», имеет важное значение. Это происходит не только потому, что они нападают на израильских гражданских лиц и солдат, но и потому, что ополчение сознательно отказывается отождествлять себя с какими-либо установленными и существующими палестинскими силами и политическими организациями.

«Может ли это предвещать формирование новой массовой политической силы в палестинском обществе? Может ли появление нового влиятельного игрока помочь палестинцам вырваться из трагического круга, в котором они оказались? Может ли это привести к новым, более конструктивным путям вперед и к более светлому будущему для них и региона? Какую цену заплатят и палестинцы, и израильтяне, если появится третий влиятельный посредник? Это лишь некоторые из оставшихся без ответа вопросов, с которыми мы сталкиваемся сегодня», — пишет Меламед.

Он заключает, что «если новое массовое палестинское политическое движение материализуется, весьма вероятно, что мы сможем ретроспективно указать на появление ополчения «Логово льва» как знаковое событие, а не мимолетный эпизод, в истории израильско-палестинского конфликта».

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