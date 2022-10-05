27 украинских специалистов прошли обучение в израильском центре NATAL

Опыт Израиля в предоставлении услуг в сфере психического здоровья сейчас очень актуален для Украины.

27 украинских специалистов в сфере ментального здоровья прошли обучение в израильском центре NATAL. Теперь они внедряют полученные знания на практике.

Об этом заявили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак сообщила, что украинцы, страдающие от войны, должны получить своевременную психологическую помощь.

Она отметила, что для того, чтобы помочь украинцам преодолеть травмы, вызванные последствиями войны, и восстановить ресурс ментального здоровья, Украине нужно внедрять доказательные практики и эффективный опыт.

Так, опыт Израиля в предоставлении услуг в сфере психического здоровья сейчас очень актуален для Украины.

«Очень важно, что наши специалисты смогут применять полученные знания в своей практике и масштабировать их среди коллег в Украине, чтобы вместе помочь большему числу людей», — прокомментировала она обучение украинцев в израильском центре.

Прохождение обучения стало возможным благодаря союзу между первой леди Украины Еленой Зеленской и первой леди Израиля Михаль Герцог в рамках Национальной программы психического здоровья и психосоциальной поддержки, которую инициировала Зеленская.

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