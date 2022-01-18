30 бедуинов были арестованы из-за протестов в Негеве

Операция проходила в нескольких населенных пунктах в районе Негева, и в дополнение к 30 арестованным бедуинам, был также остановлен автобус с 28 нелегалами из Палестинской автономии, где были обнаружены готовые к распространению 50 кг наркотиков, а также 120 коробок контрабандных сигарет.
Об этом сообщает Jewish News.
Трое подозреваемых были арестованы за нападение на сотрудников полиции во время операции.
Десятки подозреваемых доставлены на допрос в Южном округе полиции Израиля.
Кланы бедуинов бунтовали в северном Негеве в течение нескольких дней. Столкновения с полицией происходили на прошлой неделе после того, как JNF посадил деревья на земле, которую клан Аль-Атраш считает своей.
Беспорядки включали блокирование дорог горящими шинами и забрасывание камнями проезжающих автомобилей. Поезд был вынужден совершить аварийную остановку после того, как машинист заметил, что на пути были заложены камни, по всей видимости, участниками беспорядков. Автомобили были подожжены, а полицейский участок в этом районе неоднократно подвергался нападениям.
На данный момент озеленение территории остановлено.
Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что бедуины устроили беспорядки в ответ на посадку деревьев в Негеве.
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