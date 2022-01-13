Посадка деревьев в Негеве остановлена

Рабочие JNF завершили работы по посадке деревьев в Негеве в среду после трех дней работы, которая привела в ярость местные бедуинские общины.

Посадка и ожесточенные столкновения с полицией спровоцировали партию Раам бойкотировать голосование на пленуме до тех пор, пока JNF продолжают работу в Негеве.

Об этом сообщает Times of Israel.

Тем временем депутаты от правых партий «Ямина» и «Новая надежда», которые выступали за пресечение предполагаемого бедуинского беззакония в Негеве, настаивали на продолжении посадки деревьев, рассматривая их как часть националистических усилий по закреплению еврейского присутствия в этом районе.

Прекращение работы JNF было названо правыми критиками как «капитуляция террору».

Министр социального обеспечения Меир Коэн, уполномоченный правительства по легализации непризнанных бедуинских деревень, заявил в среду, что ему удалось договориться между сторонами о проведении переговоров, начиная с четверга, для достижения компромисса по этому вопросу

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что Мансур Аббас заявил: мы страдаем каждый день, чтобы быть партнерами по коалиции.

Замечания Аббаса последовали за бойкотом его партии в Кнессете в знак протеста против посадки в Негеве деревьев, так как на эти владения претендуют бедуины. В последние дни Аббас твердо стоял на своем, призывая к прекращению посадки и содействию регулирования бедуинских поселений. Он также патрулировал территорию и присоединился к протестующим.

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