30-летняя утонувшая женщина находится в тяжелом состоянии – подробности

На незадекларированном пляже недалеко от кибуца Хотер утонула 30-летняя женщина, которая сейчас находится в больнице.

На место происшествия прибыли медики и доставили пострадавшую в больнице, пока она находилась в тяжелом состоянии под действием седативных средств и на искусственной вентиляции легких.

Об этом сообщает Maariv.

«Как только мы получили сообщение об утоплении, мы поняли, что это был незадекларированный пляж, и одновременно с запуском реанимационной машины мы выехали на место происшествия на специальном квадроцикле MDA, который постоянно дислоцируется в Атлите и предназначен, в том числе, для передвижения по пляжам. Мы прибыли к утопающей женщине и вместе с бригадой интенсивной терапии мы оказали ей спасительную медицинскую помощь, которая включала прием лекарства и дыхание, и мы доставили ее, используя квадроцикл, к машине, которая ждала поблизости, и эвакуировали ее, продолжая лечение, в больницу» – рассказали медики.

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