37-летний мужчина напал на двух женщин в Тель-Авиве

Во вторник, 1 марта, 37-летний мужчина в Тель-Авиве напал на двух женщин. В первом случае он напал на женщину в Яффо, а через несколько часов ударил по лицу другую женщину на улице Яркон без какой-либо причины и предварительного знакомства. Прохожие поймали его и задержали до прибытия полиции.
Другая женщина получила травму глаза и нуждалась в медицинской помощи. На допросе подозреваемый, житель города, утверждал, что «слышал голоса» и поэтому напал на женщин. Мировой суд Тель-Авива вчера (четверг) продлил его содержание под стражей до воскресенья и постановил, что он будет отправлен на психиатрическую экспертизу с его согласия.
Ранее Курсор писал, что работник израильского аэропорта Бен-Гурион отстранен от работы после того, как размахивал украинским флагом перед российским самолетом вблизи взлетно-посадочной полосы.
Кроме того, Курсор сообщал о том, что в Петах-Тикве мужчина едва не умер, подавившись фалафелем.
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