37-летний мужчина напал на двух женщин в Тель-Авиве

Сначала житель Тель-Авива напал на женщину в Яффо, а через пару часов без причины ударил другую прохожую по лицу на улице Яркон. На допросе он утверждал, что «слышал голоса» и поэтому напал на женщин. Задержание мужчины продлено до воскресенья, и его отправят на психиатрическую экспертизу.

Во вторник, 1 марта, 37-летний мужчина в Тель-Авиве напал на двух женщин. В первом случае он напал на женщину в Яффо, а через несколько часов ударил по лицу другую женщину на улице Яркон без какой-либо причины и предварительного знакомства. Прохожие поймали его и задержали до прибытия полиции.

Другая женщина получила травму глаза и нуждалась в медицинской помощи. На допросе подозреваемый, житель города, утверждал, что «слышал голоса» и поэтому напал на женщин. Мировой суд Тель-Авива вчера (четверг) продлил его содержание под стражей до воскресенья и постановил, что он будет отправлен на психиатрическую экспертизу с его согласия.

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