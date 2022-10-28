Третий раунд жилищной лотереи: доступны 3300 квартир со скидкой

Более 100 000 человек участвовало в предыдущих раундах лотереи, а всего было разыграно 17 000 квартир. Выигрыш в лотерее обеспечивает скидку около 20% от покупной цены квартиры.

На этой неделе стартовал третий раунд израильской жилищной лотереи. Потенциальные покупатели подали заявки на возможность приобрести одну из 3300 единиц жилья со скидкой на 20% ниже рыночной стоимости в рамках системы «Целевой цены» (Mehir Matara).

Целевая цена доступна для новых покупателей жилья, молодых семей, домохозяйств с одним родителем и других лиц, которые имеют право на жилье со скидкой.

Программа уделяет большое внимание районам так называемой «периферии» Израиля с более низким социально-экономическим рейтингом, — северу и югу страны. Однако некоторые квартиры будут предлагаться в центральных регионах.

Более 100 000 человек участвовало в каждом из предыдущих раундов. Всего было разыграно 17 000 квартир. По данным министерства, до конца года через систему будет предложено еще 9000 единиц.

3300 квартир из третьего розыгрыша будут построены в 11 новостройках в течение следующих нескольких лет. Наибольшее количество квартир будет разыграно в Беэр-Шеве, за ней следуют Лод, Ноф-ха-Галиль, Офаким, Тверия, Эмануэль, Афула, Кафр-Касим, Сахнин, Иерусалим и Гева Биньямин.

Чтобы соответствовать требованиям, покупатели должны быть в состоянии продемонстрировать, что они еще не владеют домом, и указать, где они жили. Затем сертификат соответствия позволяет участвовать во всех лотереях, которые состоятся в следующем году. Всего в 2022 году правительство пообещало разыграть около 30 000 доступного жилья.

Выигрыш в лотерее обеспечивает скидку около 20% от покупной цены квартиры, в дополнение к грантам до 40 000 шекелей (12 460 долларов США) в некоторых районах. Скидки могут достигать сотен тысяч шекелей и предназначены для уменьшения суммы, необходимой потенциальным покупателям для финансирования депозита и получения ипотечного кредита.

Заявители могут представить до трех вариантов местоположения в каждом раунде лотереи и автоматически участвуют во всех проектах в этом месте.

Ранее Курсор писал, что в Израиле должно строиться более 100 тысяч квартир в год — Ассоциация подрядчиков.

Как уже сообщалось, в ожидании окончательного утверждения Гиват-Хашакед предоставит дома 700 семьям недалеко от линии перемирия в городе.