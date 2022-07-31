Экс-глава Сохнута рассказал, как израильтяне относятся к Украине

Экс-глава «Сохнута» и вице-премьер четырех правительств Израиля Натан Щаранский в интервью для DW рассказал, как израильская общественность относится к Украине.

Натан Щаранский после того, как объяснил, почему Израиль не вводит санкции против рф*, ответил на вопрос, почему страна, отказавшись передавать оружие Украине, не предпринимает другие политические шаги.

По словам Щаранского, общественное мнение Израиля определенно на стороне Украины. Он отметил, что Израиль — единственное государство, которое открыло в Украине полевой госпиталь. Он проработал полтора месяца, там на деньги Израиля врачами Израиля лечились 7 тысяч человек.

«Такой мобилизации общественного мнения в пользу какой-то другой страны я не помню», — сказал Щаранский.

Он добавил, что в стране есть много сочувствия и есть решение на самом высоком уровне, поддержанное всеми израильскими специалистами по безопасности, что оружие Израиль Украине передавать не будет.

«В Европе и в США есть достаточно оружия, пусть они его дают, а мы будем помогать другим», — такой позиции придерживаются власти, сказал Щаранский.

«Я понимаю эту позицию, но с ней не согласен», — заявил он, объясняя это тем, что «соглашение Израиля с путиным ничего не стоит. Сейчас у него такой политический интерес, а завтра у него будет другой политический интерес».

Напомним, что глава кремля путин недооценил своих оппонентов: и страны Запада, и Украину. Это повлияло на то, как протекает война. Об этом сказал Натан Щаранский в новом интервью.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!