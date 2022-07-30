Экс-глава Сохнута рассказал, почему Израиль не вводит санкции против рф

Натан Щаранский рассказал, почему Израиль старается держаться в стороне от войны в Украине.

На соответствующий вопрос он ответил в ходе интервью для DW.

Экс-глава «Сохнута» заявил, что ему часто приходится защищать Израиль от врагов и бороться с антисемитизмом и ненавистью к Израилю. «В чем бы нас ни обвиняли, я горжусь Израилем», — сказал он. Щаранский отметил, что ему трудно согласииться с политикой правительства, но нужно понять, что «эта политика — не результат нелюбви к Украине или же неуважения к свободе».

По словам Щаранского, Израиль как никто другой знает, что нельзя надеяться даже на лучших союзников на Западе, когда речь идет о выживании. Он привел в пример ситуацию с Ираном. «Западные страны делали все, чтобы пойти на соглашение с Ираном, в результате сотни миллиардов долларов пошли через Иран прямо к «Хизбалле»», — сказал он.

Так, «Хизбалла» создала себе целую армию, и Иран стал строить в Сирии базы, из которых десятки тысяч ракет должны атаковать Израиль, отметил он. В подобных условиях Израилю нужно буквально каждую ночь бомбить строящиеся базы Ирана, сказал Щаранский.

По его словам, западные страны проявили слабость, когда отдали путину* ключи от сирийского неба. «Из-за этого у Израиля не было другого выхода в 2014 году, и Нетаниягу очень гордится тем, что достиг стратегического соглашения с путиным и что путин не будет нам мешать бороться с нашими врагами», — сказал политик.

Он добавил, что ему часто говорят люди, отвечающие за безопасность Израиля, что «наша обязанность — защитить граждан Израиля». По его словам, западные страны ведут переговоры, забирают сотни миллиардов у путина, но тут же готовы передать их Ирану. «Кто нам поможет? В условиях, когда путин говорит совершенно ясно, что если вы дадите оружие нашим врагам, то мы дадим оружие Сирии уничтожать ваши самолеты», — заключил он, объяснив нежелание Израиля вводить санкции против рф.

Тем не менее он отметил, что общественное мнение Израиля однозначно на стороне Украины.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!