40 тыс. человек посетят парад в честь Израиля в Нью-Йорке

Ежегодное мероприятие, которое отменялось из-за пандемии с 2020 года, направлено на подтверждение поддержки еврейского государства и объединение разрозненных общин. Ведущие политики США и Израиля примут в нем участие.

Десятки тысяч человек, в том числе ведущие израильские и американские политики, примут участие в воскресном параде в честь Израиля в Нью-Йорке, что станет долгожданной поддержкой для еврейских общин и сторонников Израиля в США в этот непростой период.

Парад, объявленный крупнейшим выражением солидарности с Израилем за пределами его границ, пройдет на культовой Пятой авеню Манхэттена, начиная с 57-й улицы в 11:00.

Ежегодное шествие отменялось с 2020 года из-за пандемии. С тех пор в Нью-Йорке наблюдался всплеск антисемитизма, в городе также прошли масштабные антиизраильские марши.

Тема парада в этом году — «Снова вместе».

«Я думаю, что в мире, который так раздроблен, и в еврейской общине, которая также часто разделена, очень важно, что мы можем собраться вместе на один день, в одном месте и в одно время», — сказал Гидеон Тейлор, представитель Jewish Community Relations Council of New York, которая организовывает парад.

«Какие бы различия у нас ни были, будь мы левые, правые, православные, консерваторы, реформисты; кем бы мы ни были, мы можем собраться вместе и сказать: «Да, нас многое объединяет», и это важно для нас как сообщества», — добавил он.

В процессии примут участие молодежные группы, дневные школы, группа переживших Холокост, группа еврейских ветеранов войны и впервые представители бруклинских церквей, которые отправятся на парад сразу после воскресной службы. Для тех, кто не сможет присутствовать, марш будет транслироваться в прямом эфире на сайте мероприятия .

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